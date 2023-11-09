«Его очень злило»: Буланова не могла ходить с бывшим мужем в приличные рестораны

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Рита Миронова
Рита Миронова 30 0

Буланова рассказала, что не могла ходить с Радимовым в приличные рестораны

«Его очень злило»: Буланова не могла ходить с бывшим мужем в приличные рестораны

Фото: © РИА Новости / Замир Усманов

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Какие трудности возникали у певицы с футболистом Владиславом Радимовым?

Татьяна Буланова не могла ходить с бывшим мужем в приличные заведения, так как его туда не пускали. Об этом певица рассказала в интервью изданию «Собака.ru».

Так, экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов, собираясь с супругой в ресторан, одевался в спортивную одежду.

«Я помню, как со вторым мужем приходили в какие-то заведения, а его не пускали. Он спортсмен, в трениках везде ходил. И когда я выглядывала из-за его спины, нам сразу улыбались: „О, проходите, пожалуйста!“ Его это очень злило», — поделилась Буланова.

Буланова и Радимов официально развелись еще в 2016 году. В браке, продлившемся 11 лет, у пары родился сын Никита. После расставания родителей Никита остался с мамой, но еще совсем недавно Татьяна публично заявляла, что требовать официальных алиментов с бывшего возлюбленного она не будет.

Сейчас артистка счастлива в третьем браке с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше Булановой на 19 лет. Возлюбленные объявили о помолвке еще в ноябре прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Буланова не показывает живот во время беременности.

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