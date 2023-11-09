Несгибаемый: Роман Костомаров пустился в пляс под «Иванушек»

На помощь спортсмену пришла бионическая рука.

Переживший беду фигурист Роман Костомаров героически отвечает на испытания судьбы и не теряет оптимизма. На недавно прошедшей церемонии вручения наград одного из популярных изданий спортсмен вместе с женой Оксаной Домниной был примером стойкости и мужественности.

Когда на сцене появилась группа «Иванушки International», фигурист, несмотря на последствия тяжелой болезни, начал пританцовывать прямо из-за своего столика. Он подмахивал в такт музыки своим новым бионическим протезом и радостно подпевал легендарному коллективу, пишет издание utro.ru.

Костомаров отметил, что больше всего мечтает снова выйти на лед на коньках, а не в кроссовках, как на недавнем шоу Ильи Авербуха.

Роман Костомаров впервые после болезни вышел на лед

«На лед я хотел бы выйти, просто с этим связано много проблем сейчас. Я с детства учился управлять голеностопом и всеми мышцами, которые задействованы в катании. Сейчас я этого лишен. Но кататься буду все равно. Осталось купить ботинки большого размера, подстроить коньки, потому что нога теперь карбоновая, и она не сжимается в ботинке так, как это делает нормальная стопа» — поделился спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомаров получил награду «Главный герой. Выбор редакции» на престижной премии.