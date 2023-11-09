Россия вышла из соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия

Что стало причиной такого решения?

Россия вышла из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия. Заверенный премьер-министром России Михаилом Мишустиным документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, правительство РФ прекратило работу специального комитета, занимающегося решением различных проблем в этой области. Организация была создана в 1993 году вместе с подписанием документа.

Премьер-министр РФ поручил МИД уведомить японскую сторону об этом.

Что стало причиной такого решения, не уточняется. Однако после начала спецоперации на Украине, японская сторона ввела санкции против России, начала разжигать русофобию в обществе, а также передавала режиму Зеленского оружие. В таких условиях, отмечали в МИД, невозможно развитие добрососедских отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Страна подписала документ в 1996 году.