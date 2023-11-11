Нездоровая атмосфера: в Петербурге разгорается скандал вокруг пансионата

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В Петербурге разгорается скандал вокруг пансионата

Фото, видео: Jens Kalaene/ ТАСС; 5-tv.ru

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Близкие находящихся там пациентов жалуются, что персонал якобы морит подопечных голодом и не дает им лекарства. Так ли это на самом деле?

Вместо чуткой заботы — морили голодом и не давали лекарства. Жители Петербурга жалуются на лжепансионат. Родственники были в шоке, когда увидели, в каких условиях содержат лежачих пациентов. По их словам, сиделки не в состоянии справиться с элементарным уходом.

Персонал все обвинения отрицает. В непростой истории разбирался корреспондент «Известий» Марк Стакионис. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге задержали банду, которая инсценировала аварии, чтобы получать солидные страховые выплаты. Одни члены сообщества врезались в машины других, а затем обращались за возмещением ущерба.

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