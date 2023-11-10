В Мадриде выстрелили в лицо бывшему вице-президенту Европарламента
Кому перешел дорогу политик? И в каком он находится состоянии?
Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski
В Мадриде неизвестные выстрелили в лицо бывшего вице-президента Европейского парламента Алехо Видаль-Квадраса, сообщает Reuters.
По данным агентства, инцидент произошел в районе Саламанка в центре города. Двое преступников подъехали к 78-летнему политику на мотоцикле и выстрелили в него. После быстро скрылись.
Видаль-Квадрас был экстренно госпитализирован. Пуля прошла сквозь его челюсть. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
Мотив нападения правоохранителями пока не установлен, сами преступники также не пойманы.
Видаль-Квадрас был вице-президентом Европарламента с 2009 по 2014 год. Он также возглавлял правоцентристскую Народную партию Каталонии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сооснователь Apple Стив Возняк был госпитализирован в Мехико после инсульта. Причиной, предварительно, могла стать сосудистая мозговая недостаточность.
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