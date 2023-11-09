Сооснователь Apple Стив Возняк госпитализирован в Мехико после инсульта

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 1 719 0

В Мексике изобретатель планировал принять участие во Всемирном бизнес-форуме.

Сооснователь Apple Стив Возняк госпитализирован в Мехико после инсульта

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Banneyer

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Сооснователь компании Apple, изобретатель, инженер и программист Стив Возняк, открывавший Apple Computer вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году, был госпитализирован в мексиканской столице Мехико. Как сообщается в материалах издания El Sol De Mexico и портала TMZ, у 73-летнего мужчины случился ишемический инсульт. Причиной, предварительно, могла стать сосудистая мозговая недостаточность.

Отмечается, что Возняк планировал выступить на Всемирном бизнес-форуме (World Business Forum Mexico 2023 — WOB. — Прим. ред.). Организаторы мероприятия объявили, что отменили его участие по медицинским показаниям. По информации из окружения бизнесмена, он почувствовал себя плохо еще во второй половине дня, перед конференцией, которую должен был провести на мероприятии в 16:00, из-за чего его доставили в больницу.

Состояние стабильное предпринимателя стабильное, он получает высококлассную медицинскую помощь и находится под профессиональным наблюдением. Решается вопрос о транспортировке в США. По данным источников WOBI, обсуждать с публикой состояние здоровья Возняка, диагноз и симптомы родственники не хотят, семья отказывает прессе в комментариях.

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