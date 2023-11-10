Умер астронавт, командовавший первым облетом Луны

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Евгения Романова
Евгения Романова 500 0

В США умер астронавт Фрэнк Борман, командовавший первым облетом Луны

Умер астронавт, командовавший первым облетом Луны

Фото: Reuters / NASA

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Больше авиации и исследований он любил только супругу Сьюзен.

В возрасте 95 лет ушел из жизни американский астронавт Фрэнк Борман, командующий экипажем космического корабля «Аполлон-8», который в 1968 году совершил первый облет Луны. Он умер 9 ноября. Об этом сообщил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

«Сегодня мы вспоминаем одного из лучших сотрудников НАСА. Астронавт Фрэнк Борман был настоящим американским героем. Среди его многочисленных достижений — командование миссией „Аполлон-8“, первой миссией человечества вокруг Луны в 1968 году», — заявил он.

Нельсон подчеркнул, что Борману всю жизнь нравились авиация и исследования, но эти чувства превосходила только любовь к его супруге Сьюзен.

Свою карьеру Фрэнк Борман начал офицером ВВС США, он занимал должности пилота-истребителя, оперативного пилота, летчика-испытателя и доцента. Благодаря исключительному опыту и компетентности NASA приняло его во вторую группу астронавтов. Он не только командовал «Аполлоном-8», но также является ветераном корабля «Джемини-7», на котором он провел 14 дней на низкой околоземной орбите и приблизился на несколько футов к «Джемини-6». После работы в NASA Борман занял пост гендиректора Eastern Airlines.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет.

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