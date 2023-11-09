Замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет

|
Евгения Романова
Евгения Романова 210 0

Известно, что в крупнейшей госкорпорации он проработал более пяти лет.

Замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Читайте нас в: Дзен Новости

Умер заместитель генерального директора «Роскосмоса» Максим Овчинников после тяжелой болезни, ему было 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«После тяжелой болезни на 41-м году жизни скончался заместитель генерального директора госкорпорации „Роскосмос“ по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» он проработал больше пяти лет, занимался курированием вопросов в сфере экономики и финансов, а еще поддерживал развитие корпоративной культуры в отрасли. Глава госкорпорации Юрий Борисов выразил глубочайшие соболезнования семье Овчинникова.

В компании назвали его талантливым, креативным, полным энергии и ярких идей руководителем, который не боялся брать на себя ответственность. Друзья же считают Овчинникова надежным товарищем.

«Уход из жизни Максима Александровича стал огромной утратой для всей ракетно-космической отрасли», — добавили в «Роскосмосе».

Должность замглавы госкорпорации Овчинников занял в 2018 году, а до этого он работал на посту заместителя руководителя ФАС. В 2021-м Максим Александрович стал замом гендиректора по экономике и корпоративному управлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса из сериалов «Школа» и «Ловушка» Патриция Видера умерла в 24 года.

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.20
-0.22 98.44
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:53
Перехват переговоров ХАМАС раскрыл шокирующие вещи о ситуации в секторе Газа
11:52
«Украинцы бежали»: в США раскрыли тактику ВС России по ликвидации боевиков
11:47
«Блажен, кто верует»: Лавров ответил Байдену на слова о возможности вернуть Крым
11:40
Сдали нервы? Пожилой американец застрелил двух экоактивистов в Панаме
11:28
Путин сообщил о хорошем урожае пшеницы в России: «Первое место в мире по экспорту»
11:10
Замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет

Сейчас читают

"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены
Новую трассу построили для россиян: как быстро доехать из Москвы до Казани
Почему в моменты смертельной опасности время замедляется?
«Бес выборов»: США продавливают новое марионеточное правительство Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд