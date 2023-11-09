Замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет

Умер заместитель генерального директора «Роскосмоса» Максим Овчинников после тяжелой болезни, ему было 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«После тяжелой болезни на 41-м году жизни скончался заместитель генерального директора госкорпорации „Роскосмос“ по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» он проработал больше пяти лет, занимался курированием вопросов в сфере экономики и финансов, а еще поддерживал развитие корпоративной культуры в отрасли. Глава госкорпорации Юрий Борисов выразил глубочайшие соболезнования семье Овчинникова.

В компании назвали его талантливым, креативным, полным энергии и ярких идей руководителем, который не боялся брать на себя ответственность. Друзья же считают Овчинникова надежным товарищем.

«Уход из жизни Максима Александровича стал огромной утратой для всей ракетно-космической отрасли», — добавили в «Роскосмосе».

Должность замглавы госкорпорации Овчинников занял в 2018 году, а до этого он работал на посту заместителя руководителя ФАС. В 2021-м Максим Александрович стал замом гендиректора по экономике и корпоративному управлению.

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