«Исход понятен»: Скотт Риттер вынес Украине неутешительный приговор

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 2 417 0

Риттер: Украина уже проиграла России на стратегическом уровне

Фото, видео: © РИА Новости / Иван Родионов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

На Западе вновь признали поражение украинской армии в ходе «контрнаступления».

Экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят заявил о фактическом провале так называемого контрнаступления ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил 5-tv.ru, что к генералу стоит прислушаться, ведь он говорит максимально правдивые вещи.

Риттер уверен, что Куят прекрасно понимает, в в какую сторону развивается вся система безопасности Европы и как на нее влияет Россия.

«Он говорит максимально правдивую вещь: Украина фактически проиграла войну. Это не значит, что она закончится завтра или даже в этом году — все еще много задач, которые нужно выполнить. Но исход войны уже понятен. Россия побеждает», — убежден эксперт.

При этом Риттер подчеркивает, что после победы России предстоит создать безопасную зону в новых регионах, восстановить там экономику и очистить от украинских боевиков.

«Я бы сказал так: чем дальше этот конфликт продолжается, тем больше становится очевидно, что его исход будет таким, каким его видит генерал Куят. Я очень рад, что Куят поднимает такие важные темы», — признается Риттер.

Также бывший разведчик отметил и тот факт, что многие до сих пор не хотят замечать очевидные проблемы Украины и «остаются слепы» в ее отношении. Однако стратегически Киев уже проиграл, констатировал Риттер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-начальник комитета НАТО заявил об огромных потерях ВСУ.

Тема:
Спецоперация
10 нояб
«Повышает градус»: в Кремле оценили последние заявления Зеленского о конфликте
10 нояб
«В оружии не соображаю»: военнопленный рассказал, как после тюрьмы попал в ВСУ
10 нояб
«Без особой поддержки»: в США назвали роковую ошибку боевиков ВСУ
10 нояб
«Сумасшедшие»: в ФРГ жестко ответили на шутку Зеленского про «планету — собакам»
10 нояб
«Единственный финал»: руководству Украины указали на начало конца
10 нояб
«Знак для армии Зеленского»: как ВС РФ сорвали планы ВСУ в Херсонской области
10 нояб
«Можно было предотвратить»: почему были сорваны переговоры Украины и РФ
10 нояб
Не просто трофеи: зачем российские бойцы ведут охоту за беспилотниками ВСУ
10 нояб
Так работает ЗРК «Тор-М2»: лучшее видео из зоны СВО за день
10 нояб
Российские бойцы ликвидировали французского офицера, командовавшего ДРГ ВСУ
+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.93
-0.27 98.41
-0.03
Одна удача идет, другую за собой ведет: китайский гороскоп на неделю с 13...

Последние новости

13:56
«Беда у него совсем»: почему сын Михаила Ефремова отказался ехать в колонию на юбилей отца
13:47
Путин обсудил с членами Совбеза IT-безопасность в России
13:43
«До масштабов Чикатило»: зачем тюменский маньяк охотился за ушами вахтовиков
13:34
Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден: что с пассажирами?
13:27
Кровавые узы: истории семей каннибалов, которые потрясли Россию
13:13
«Многие становятся жертвами»: главные уловки продавцов в «черную пятницу»

Сейчас читают

Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой
Дело века: в США педофила казнили через 40 лет после суда, но почему?
Новый вывод ученых: и полезные продукты могут довести до анафилактического шока
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд