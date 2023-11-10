Украинское контрнаступление потерпело крах.

В ходе летней оборонительной кампании армия России смогла нанести Вооруженным силам Украины (ВСУ) большой урон. Таким заявлением в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube, поделился экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят.

Он отметил, что что цель российских сил заключается не в удержании территорий любой ценой, а в уничтожении противника. Придерживаясь тактики, что нужно обезоружить врага, и тогда все остальное произойдет практически само по себе.

«В действительности ситуацию можно описать следующим образом, потери ВСУ непомерны, особенно во время наступления», — заявил Куят.

Такая тактика принесла плоды. Уже сейчас российские бойцы проводят успешные атаки на участке фронта возле Лимана и Купянска. Кроме того, ВС РФ накопили существенные резервы и готовы к прорыву фронта. Однако, когда это произойдет, Куят прогнозировать не стал. Он также отметил, что Россия может попытаться вернуть Одессу, так как считает ее российским городом.

«Это также будет означать, что они попытаются дойти до Приднестровья. Это минимальный вариант», — заключил генерал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский погибнет от рук своих же генералов. Такой новостью поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали денацификация и демилитаризация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ экономическую войну.