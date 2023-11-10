Новая схема: как аферисты выманивают деньги у «покупателей» в сервисе объявлений

Жертвы ничего не подозревают, потому что доверяют этим сайтам.

Раскрыта новая схема мошенников, по которой аферисты связываются с россиянами в приложениях сервисов для объявлений и выманивают у них деньги. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ банка.

Такие площадки специально скрыли настоящие номера своих клиентов и запустили для зарегистрированных пользователей возможность звонков через приложение. Однако мошенники стали связываться с авторами объявлений и вводить их в заблуждение по поводу сохранности их денег.

После этого аферисты обещают сделать все, чтобы якобы спасти средства. Так, сначала злоумышленник предлагает жертве перевести задаток или оплатить товар переводом на карту. Так доверившийся пользователь раскрывает реквизиты банковского счета, как правило, это номер.

Есть способ: как россиянам защититься от спам-звонков

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз, доведя ее до белого каления.