Есть способ: как россиянам защититься от спам-звонков

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 41 0

Руководитель Kaspersky Who Calls Швецов: от спама спасет приложение на смартфоне

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago; Личный архив Дмитрия Швецова; 5-tv.ru

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Спам-звонки становятся все более навязчивыми, а некоторые из них совершают настоящие мошенники. Как уберечься?

Россияне все чаще жалуются на спам-звонки, когда предлагаются разного рода услуги, зачастую, абсолютно лишние. Как избавиться от навязчивых звонков и как себя обезопасить от утечки данных, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов.

По словам специалиста, более 90% пользователей сталкиваются со спам-звонками. Чтобы предупредить абонентов, в приложении лаборатории Kaspersky используют открытые источники в интернете и аномизированную статистику, собранную по отзывам.

«Все это обрабатывается при помощи специально написанных правил, а также нескольких моделей машинного обучения», — говорит Дмитрий Швецов.

При этом эксперт подчеркивает, что распространенность спам-звонков, в том числе, мошеннических, не является поводом для того, чтобы пользователи отказывались от современных смартфонов. Гораздо правильнее будет повышать свою цифровую грамотность и использовать защитные решения.

К тому же, не лишней будет бдительность.

«Если звонящий вам неизвестен и требует от вас что-то сделать, делать это быстро, то лучше всего положить трубку, найти на официальном сайте официальный номер этой организации, перезвонить туда и убедиться, звонили вам или нет», — объясняет специалист.

При этом крайне важно помнить: ни в коем случае не стоит перезванивать по тому же номеру, с которого поступил спам-звонок.

Облегчит задачу пользователю смартфона специальное приложение, которое защищает от подобных звонков. Дмитрий Швецов отмечает, что приложение Kaspersky не только информируют абонента о спаме, но и блокируют подозрительные номера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как просто проверить факт взлома аккаунта в мессенджере.

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