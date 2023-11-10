Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден: что с пассажирами?

На месте еще работает спасательная группа. Что известно о случившемся?

Пропавший на Чукотке легкомоторный самолет Ан-2 найден. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Кузнецов.

Борт пропал с радаров утром в пятницу, 10 ноября. Известно, что в 10:40 он вылетел по маршруту Певек — прииск Полярный, но потом не вышел на связь. Судно должно было прилететь в 12:40, однако, так не прибыло.

К середине дня самолет был обнаружен. Предварительно, находившиеся на борту пилот и двое пассажиров живы. Однако некоторые получили ранения различной степени тяжести.

«Во время обнаружения на борту находилось два человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна в пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа», — уточнил Кузнецов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как самолет разбился в аэропорту Лос-Анджелеса. После крушения он мгновенно загорелся, а двое человек на борту погибли.