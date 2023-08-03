Мгновенно вспыхнул: страшная авиакатастрофа произошла в Лос-Анджелесе

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Двое человек погибли при крушении самолета в Лос-Анджелесе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Mainka; 5-tv.ru

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Инцидент, к сожалению, не обошелся без жертв.

Авиакатастрофа в США — самолет разбился в аэропорту Лос-Анджелеса. После крушения он мгновенно загорелся, а двое человек на борту погибли.

Едва не обернулось трагедией и крушение самолета в Нигерии. Все случилось в центре крупнейшего города страны.

Одномотороный самолет рухнул прямо на автомобильную трассу. Он перевозил туристическую группу из четырех человек.

Им пришлось выбираться из обломков, объятых пламенем. И никто при этом никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Канаде шесть человек погибли в результате крушения самолета. Борт вылетел из аэропорта возле города Калгари вечером, а уже после полуночи пропал без вести.

По имеющейся информации, на самолете находились пять пассажиров и пилот. Предположительно, борт потерпел крушение недалеко от гор, и никто из присутствующих на нем не выжил.

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Мгновенно вспыхнул: страшная авиакатастрофа произошла в Лос-Анджелесе

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