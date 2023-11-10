Спустя девять месяцев: раскрыты условия выселения Прилучного из квартиры Муцениеце

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 72 0

Суд обязал Прилучного выплатить 26,5 тысячи рублей экс-супруге Муцениеце

Спустя девять месяцев: раскрыты условия выселения Прилучного из квартиры Муцениеце

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Звезда «Закрытой школы» нашла управу на бывшего супруга.

Эпопея с разделом имущества между бывшими супругами Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным подошла к концу. Столичный суд вынес соответствующее решение о выселении «мажора» из квартиры актрисы.

В беседе с 5-tv.ru пресс-секретарь Головинского районного суда Москвы рассказала, на каких условиях исполнительный орган власти удовлетворил иск актрисы и матери двоих детей. По предварительной информации, помимо полного выселения Прилучный обязан выплатить 26,5 тысячи рублей, потраченных на судебные издержки.

Изначально Муцениеце требовала 51 тысячу рублей в качестве компенсации, однако суд удовлетворил ее иск частично и взыскал с Прилучного половину суммы. История получила свое завершение спустя девять месяцев после первого разбирательства.

В апреле 2023 года Муцениеце через суд выписала Прилучного из московской квартиры. Апартаменты за 30 миллионов рублей Павел и Агата приобрели до развода, случившегося в 2020 году. После актер женился на актрисе Зепюр Брутян и переехал жить к ней. Муцениеце с дочерью и сыном осталась в некогда общем жилье, а позже приобрела небольшой частный дом, в котором сделала ремонт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце изменилась в лице, услышав вопрос про Прилучного.

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Спустя девять месяцев: раскрыты условия выселения Прилучного из квартиры Муцениеце

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