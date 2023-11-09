Актриса требует алименты с бывшего мужа. Но почему она не говорит на эту тему с журналистами?

Актриса Агата Муцениеце отказались отвечать на вопрос про суд против бывшего мужа и коллеги по цеху Павла Прилучного. Об этом стало известно 5-tv.ru на премьере фильма «Легенда о самбо» в столичном кинотеатре «Октябрь».

Звезда сериала «Закрытая школа» подала иск на экс-супруга. Она требует с актера алименты. Журналистка спросила, почему не удалось решить этот вопрос без суда, но Муцениеце отказалась отвечать.

«Нет! Не обсуждаем эту тему», — сказала актриса.

После услышанного вопроса у Муцениеце пропала улыбка с лица. И доброжелательный взгляд сменился на недовольный и грозный.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Агата Муцениеце заговорила по-китайски. Сейчас она погружена в работу над новыми проектами. Она играет в театре, снимается в кино и на телевидении, даже пробовала себя в формате кабаре-шоу с элементами эротики.