«Было страшно»: пилот найденного на Чукотке Ан-2 вспомнил детали падения

Почему воздушное судно не прилетело вовремя? Что с ним случилось?

Пилот самолета Ан-2, которому пришлось сделать аварийную посадку на Чукотке, Алексей Левин рассказал в беседе с 5-tv.ru о том, что произошло.

Во время полета была облачность, которую вскоре пробили пилоты. Однако при приближении к аэродрому судно попало в сильный снеговой заряд. Для его преодоления пилоты «дали газу», но самолет затрясло, произошла потеря мощности, и тогда судно упало на сопку. В последний момент перед приземлением они пытались набрать высоту.

На борту находились три человека. Двое из них пошли искать связь, а Левин остался ждать помощи у самолета.

«Сам 12 часов на морозе героически отсиживался, пока помощь не придет. Одного отпускать было страшно, мало ли, человек потеряется. Поэтому я их отправил двоих. А сам сказал, что буду сидеть, ждать», — поделился Левин.

Борт пропал с радаров утром в пятницу, 10 ноября. Известно, что в 10:40 он вылетел по маршруту Певек — прииск Полярный, но потом не вышел на связь. Судно должно было прилететь в 12:40, однако, так не прибыло.

В этот же день самолет нашли, в нем находились второй пилот и пассажир, капитан судна отправился пешком до места связи. Позже нашли и его. Живым, но в тяжелом состоянии. Всех троих доставили в артели. Однако вылететь за ними сразу не смогли из-за погодных условий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за пострадавшими при жесткой посадке самолета Ан-2 прибыл санитарный рейс.