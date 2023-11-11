За пострадавшими при жесткой посадке самолета Ан-2 прибыл санитарный рейс

За пострадавшими при жесткой посадке самолета Ан-2 на Чукотке прибыл санитарный рейс из Анадыря. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Инцидент произошел накануне. Легкомоторный самолет вылетел по маршруту Певек — прииск Полярный, но потом не вышел на связь. Транспортная прокуратура организовала проверку после исчезновения судна.

В этот же день самолет нашли, в нем находились второй пилот и пассажир, капитан судна отправился пешком до места связи. Позже нашли и его. Живым, но в тяжелом состоянии. Все троих доставили в артели. Однако вылететь за ними сразу не смогли из-за погодных условий.

«Санитарный рейс из Анадыря прибыл в артель старателей „Шахтер“ для транспортировки капитана и пилота воздушного судна в лечебное учреждение», — написал Кузнецов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что третий пострадавший получил ушибы мягких тканей, но от эвакуации отказался.