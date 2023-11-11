«Неблагодарность зашкаливает»: сестра Меган Маркл раскрыла правду о темном прошлом герцогини

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Алина Крылова
Алина Крылова 18 0

Сестра Меган Маркл обвинила герцогиню во лжи о семье

«Неблагодарность зашкаливает»: сестра Меган Маркл раскрыла правду о темном прошлом герцогини

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Отец американской актрисы, Томас Маркл, оказался в больнице после череды разбирательств с младшей дочерью. Почему герцогиня Сассекская не остановилась в поступках?

Сводная сестра Меган Маркл подала на нее в суд за клевету. Прикованная к инвалидной коляске Саманта не впервые пытается отсудить о знаменитой родственницы приличную сумму денег — 75 тысяч долларов, но в отличие от прошлых раз, в этот у нее есть все шансы победить.

Все началось с интервью герцогини Сассекской, в котором она нелестно высказалась о сводных брате и сестре. По словам Саманты, после этого ее начали преследовать хейтеры, а репутация была испорчена, из-за чего, как она думает, упали продажи ее книги. Теперь Саманта Маркл решила применить тяжелую артиллерию и раскрыла всю правду о темном прошлом знаменитой родственницы.

Как пишет портал 7Дней.ru со ссылкой на британскую прессу, Маркл много лет водила публику за нос, утверждая, что росла единственным ребенком в семье. На самом же деле скандальный отец Меган, Томас, вместе с женой растил сразу троих детей — двух дочерей и сына. Именно брат с сестрой в свое время учили будущую звезду ходить и разговаривать, а когда та подросла, отводили ее в школу. Сама Меган утверждала обратное: все имеющиеся заслуги хитрая герцогиня вероломно приписала себе.

Отношения между близкими людьми начали портиться, когда Меган отправилась учиться и съехала из дома семьи. В один из последних раз Саманта приезжала к Меган, чтобы увидеть сестру на выпускном вечере и вручении диплома.

Сильнее же всего Маркл-старшую возмутил тот факт, что Меган давно отреклась от общения с отцом семейства. В беседе с зарубежной прессой Саманта созналась: тот факт, что склоки и скандалы больно ударили по здоровью папы, она не простит сестре никогда.

«Отец всегда заботился о ней, оплачивал ее дорогостоящее обучение. А часть времени после развода родителей Меган прожила в его доме. Она оклеветала отца дважды, что нанесло мне и ему непоправимый моральный и финансовый ущерб», — заявила она.

В довершение Саманта Маркл заявила: без влияния отца Меган не добилась бы даже мало-мальского успеха, ведь уже к моменту, когда звезда актрисы загорелась на киношном Олимпе, он уже был успешным и востребованным световиком.

«В мир кино она вошла именно благодаря ему. Ее неблагодарность просто зашкаливает», — подвела черту Саманта.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Меган Маркл боится за здоровье своих детей.

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