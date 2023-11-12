«Могу уходить спокойно»: опубликовано последнее интервью Бориса Клюева

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

К гибели актера Клюева могла привести внезапная смерть единственного сына

«Могу уходить спокойно»: опубликовано последнее интервью Бориса Клюева

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда сериала «Воронины» боролся с онкологией. Но лечение началось слишком поздно.

Народный артист РФ Борис Клюев умер 1 сентября 2020 года в 76 лет. Но последнее интервью знаменитого актера было представлено только спустя три года после его смерти. Показали кадры в передаче «Эксклюзив» в эфире федерального канала.

В последние годы жизни звезда сериала «Воронины» боролся с онкологией. Но узнал он о страшном недуге, как оказалось, не сразу. В опубликованной беседе Клюев поведал, что изначально ему поставили диагноз «невралгия». Но врач ошибся.

«И я лечил невралгию, но ничего не проходило. Я репетирую в театре, а меня разрывает кашель. Я — к врачу в поликлинику Малого театра, там мне говорят: у вас воспаление легких, жидкость скопилась. Тогда я поехал в Боткинскую больницу, где у меня откачали полтора литра жидкости и сказали — у вас онкология», — рассказал Борис Клюев в последнем интервью.

Чтобы спасти жизнь знаменитого актера, врачи перепробовали разные методы. Но ничего не помогало. Через два года после начала лечения болезнь как будто отступила. Борис Клюев снова стал много сниматься. И смертельный недуг вернулся. Сам артист признавался, что уйти со сцены театра не мог. Но и показывать зрителю свою слабость и болезнь — тоже.

«Жизнь удивительна. И надо бороться до последнего патрона. <…> Прекрасно понимаю, что мне много лет. Конец известен. Но я прожил очень хорошую жизнь, у меня было столько всего — любовь, предательство, я шел вперед, а что-то пролетало мимо меня. Так что могу уходить спокойно…» — поделился артист.

Друзья и знакомые Бориса Клюева рассказали, что подкосить здоровье артиста мог жуткий случай, который произошел незадолго до проявления болезни, — скоропостижная смерть его единственного сына от первого брака. Он умер внезапно, во сне. Врачи позднее раскрыли диагноз — сердечная недостаточность.

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