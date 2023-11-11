Все произошло молниеносно: звезда «Сватов» Людмила Артемьева потеряла ребенка

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 794 0

Звезда «Сватов» Людмила Артемьева потеряла ребенка

Все произошло молниеносно: звезда «Сватов» Людмила Артемьева потеряла ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Знаменитость лишилась сына. Почему врачи не помогли?

В жизни заслуженной артистки России Людмилы Артемьевой было много невзгод и разочарований. К примеру, поздний старт карьеры в кино или муж-алкоголик. Но издание KP.RU сообщило, что самый сильный удар произошел в 2012 году. Она потеряла ребенка.

Актриса готовилась во второй раз стать мамой несмотря на приличный возраст. Ей было 49 лет. Беременность протекала тяжело. И на последнем сроке Артемьева потеряла сына.

Из-за того, что ребенка не удалось спасти, звезда «Сватов» замкнулась в себе на несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропала звезда «Сватов» Людмила Артемьева. О заслуженной артистке России в последние годы слышно не так много.

В 2021 году в сети появилась информация, что звезда «Сватов» завершает карьеру. Но слухи оказались ложными. Она продолжает играть в театре и сниматься в кино.

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