Самолет ВВС США рухнул в Средиземное море
USEUCOM: 10 ноября самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря
Фото: www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein
Очень многое в этой истории остается сокрыто.
О крушении самолета ВВС США в акватории Средиземного моря сообщили в Пентагоне. По данным европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM), инцидент произошел 10 ноября.
Как уточнили в американском военном ведомстве, военный самолет совершал тренировочный полет в восточной части Средиземного моря.
Причина крушения, а также модель самолета не сообщаются. Также в USEUCOM не сообщают информацию о состоянии членов экипажа. Отмечается только, что инцидент не связан с какими-либо враждебными действиями.
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