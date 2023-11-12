«Отношения на сексе строились»: Чехова с теплотой вспомнила бывшего мужа
Чехова призналась, что ее отношения с Баблишвили держались на сексе
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Сейчас телеведущая и актер хорошо общаются. Почему же они развелись?
Телеведущая Анфиса Чехова и актер Гурам Баблишвили долгие годы состояли в романтических отношениях. Не сказать, что они были токсичными, но тем не менее простыми их назвать было нельзя. Об этом рассказал портал StarHit.ru.
В 2012 году у пары родился сын Соломон. Но лишь в 2015 году Чехова и Баблишвили решили зарегистрировать свои отношения. А уже через два года брак распался, но телеведущая все равно с теплотой вспоминает то время.
«Это были самые долгие отношения в моей жизни. Дольше не было, и то, я думаю, если бы не родили Соломона буквально сразу, как сошлись, мы бы не протянули. Наши отношения на сексе строились, на страстях», — рассказала Чехова.
Рассталась же пара на дружеской ноте. И они до сих пор продолжают хорошо общаться.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова рассказала о переменах в личной жизни.
Читайте также
93%
0.12 98.32
-0.09
Нашли ошибку?