«Отношения на сексе строились»: Чехова с теплотой вспомнила бывшего мужа

Сейчас телеведущая и актер хорошо общаются. Почему же они развелись?

Телеведущая Анфиса Чехова и актер Гурам Баблишвили долгие годы состояли в романтических отношениях. Не сказать, что они были токсичными, но тем не менее простыми их назвать было нельзя. Об этом рассказал портал StarHit.ru.

В 2012 году у пары родился сын Соломон. Но лишь в 2015 году Чехова и Баблишвили решили зарегистрировать свои отношения. А уже через два года брак распался, но телеведущая все равно с теплотой вспоминает то время.

«Это были самые долгие отношения в моей жизни. Дольше не было, и то, я думаю, если бы не родили Соломона буквально сразу, как сошлись, мы бы не протянули. Наши отношения на сексе строились, на страстях», — рассказала Чехова.

Рассталась же пара на дружеской ноте. И они до сих пор продолжают хорошо общаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова рассказала о переменах в личной жизни.