Анфиса Чехова в Грузии поправилась до 100 килограммов

Грузинские родственники мужа баловали Чехову вкусной едой каждый день.

Телеведущая Анфиса Чехова во время интервью на одном из YouTube-каналов призналась, что боялась показываться на людях из-за рекордно большого веса. Живя в Грузии, звезда экрана потолстела до ста килограммов.

Чехова рассказала о жизненном периоде после рождения сына Соломона. Она уехала в Грузию с мужем Гурамом Баблишвили. Гостеприимные родственники со стороны супруга кормили невестку от души, из-за чего Анфиса стремительно набрала вес.

«Я поправилась за месяц на десять килограммов. Там нечего делать, кроме как есть. Каждый день застолья. Я как раз была в декрете. Гуляла, сидела дома, только есть и оставалось. Я весила 99 килограммов. Я была настолько большой, что мне не нравилось показываться людям», — поделилась знаменитость.

Привести вес в норму оказалось непросто. Телезвезда начала заниматься йогой, отказалась от сахара, исключила жареную и жирную пищу. Вскоре вовсе убрала из меню мясо и яйца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чехова рассказала о бывшем муже.