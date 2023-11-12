В ОАЭ начали производить российский люксовый Aurus

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Мантуров: в ОАЭ запустили производство Aurus Senat и Komendant

В ОАЭ начали производить российский люксовый Aurus

Фото: www.globallookpress.com / MIT Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Автомобили будут собираться на площадке Абу-Даби, сообщили в Минпромторге РФ.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) был дан старт началу производства люксовых моделей российского Aurus. Об этом сообщил в беседе с журналистами министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», — прокомментировал он.

Производством автомобилей займется предприятие, расположенное в Абу-Даби. Мантуров отметил, что в планах — открытие в ОАЭ салона, в котором машины будут не только продаваться, но и кастомизироваться по желанию их покупателей.

Глава Минпромторга добавил, что после окончательного закрепления бренда в ОАЭ планируется его дальнейшее распространение. Отечественные новинки, как ожидается, будут представлены на всем Ближнем Востоке.

Ранее новый седан «Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы. 5-tv.ru рассказывал про характеристики и стоимость автомобиля.

+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.05
0.12 98.32
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:24
Красота — страшная сила: тайные романы, болезнь, взлеты и падения Алены Шишковой
19:10
Эпидемия ожирения: ученые установили неожиданную причину набора лишнего веса
19:00
Смерть хоккеиста, ликвидация наемников и роль США в подрыве СП: главные события дня
18:56
Прямо в преддверии выборов: на Украине назвали желанного кандидата на пост Зеленского
18:42
«Одновременно»: Зурабишвили сделала заявление о вступлении Грузии и Украины в ЕС
18:34
Умерла драматург Нина Садур

Сейчас читают

Режиссеру Александру Митте экстренно вызвали скорую помощь
«Ищут козла отпущения»: американский экс-подполковник разоблачил роль США в подрыве СП
«Я за свободу» — Муцениеце раскрыла секрет идеальных отношений
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд