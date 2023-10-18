Новый седан «Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы

Новинка отечественного автопрома — седан «Москвич 6» наконец-то представлен в московских дилерских центрах. Ожидается, что до 22 октября модели поступят и в петербургские автосалоны. Соответствующее сообщение появилось на сайте автозавода «Москвич».

Характеристики «Москвич 6»

Машина оснащена турбированным двигателем объемом 1,5 литра. Мощность нового седана составляет 136/174 лошадиных сил, а крутящий момент — 300 Нм. Известно также, что багажник может вмещать до 540 литров.

Комплектация автомобиля «Москвич 6»

Базовая комплектация включает светодиодную оптику и систему бесключевого доступа, а запустить двигатель возможно будет с помощью кнопки. Также у авто будет кожаный салон, кондиционер и сидения с подогревом.

Сколько стоит «Москвич 6»?

Ранее московские дилеры озвучили предварительную цену на новый седан. По их данным, минимальная стоимость стартует от 2,4 миллиона рублей. Однако, в зависимости от «начинки» стоимость на автомобиль может варьироваться до 3,1 миллиона рублей и выше.

На официальном сайте указано, что стоимость начинается от 2 336 000 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что чиновники в России начнут ездить на отечественных авто.