ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

На данном участке фронта российские военные ликвидировали до 250 украинских нацистов.

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие «Южной» группировки войск за минувшие сутки отразили пять атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

Уточняется, что российские военные действовали во взаимодействии с артиллерией и авиацией. Противник был разбит благодаря их слаженным действиям в районе населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка.

В оборонном ведомстве отметили, что на даном участке фронта удалось ликвидировать до 250 боевиков ВСУ. Урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. ВС РФ уничтожили три БМП, три пикапа, гаубицу Д-20 и три орудия Д-30 из арсенала украинских нацистов. Также были разбиты польская самоходная артиллерийская установка «Krab» и американская гаубица М119.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные раскрыли детали тяжелого боя с ВСУ на берегу Днепра.

Тема:
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