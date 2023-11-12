«У меня девочка молодая»: собирается ли Влад Кадони стать отцом

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 195 0

Влад Кадони заявил, что пока не планирует становиться отцом

«У меня девочка молодая»: собирается ли Влад Кадони стать отцом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Экс-ведущий «Дома-2» в отношениях более двух лет. При этом пара решила повременить с детьми.

Телеведущий Влад Кадони признался, что сейчас еще не находит в себе желания стать отцом. Об этом он заявил во время интервью на одном из YouTube-каналов.

Как поделился 36-летний экс-участник телешоу, ведущий известного телепроекта, он обсуждал вопрос о детях со своей девушкой Марией. Пара вынесла решение подождать еще пару-тройку лет.

Ведущая YouTube-шоу Ляйсан Утяшева согласилась, что Влад смело может себе это позволить, при этом напомнив о том, что у женщин время для родов намного ограничено природой по сравнению с партнерами.

В ответ Кадони сказал, что «его девочка молодая, она еще может себе позволить еще».

Звезда телевидения на протяжении нескольких лет счастлив со своей возлюбленной Марией. Он регулярно публикует их совместные фотографии в интернет-блоге. Девушка знаменитости уже знакома с его друзьями и коллегами.

Ранее 5-tv.ru писал, как Влад Кадони превратился из колдуна в плейбоя.

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«У меня девочка молодая»: собирается ли Влад Кадони стать отцом

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