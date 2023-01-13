«Вмешательство было»: как Влад Кадони превратился из колдуна в плейбоя

Экс-ведущий «Дома-2» стал выглядеть совершенно иначе после операции на позвоночнике. Оказалось, что для него это было не единственным хирургическим вмешательством.

Влад Кадони, известный публике как участник и впоследствии ведущий реалити-шоу «Дом-2», недавно перенес операцию на позвоночнике. После реабилитации знаменитость показался поклонникам совсем другим — его лицо изменилось и стало мужественнее.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru пластический хирург Николай Константинов объяснил, что произошло с лицом Кадони и опасно ли это на фоне недавней операции на спине.

«Если идти сверху вниз, то брови стали более ровными, хвосты бровей стали на уровне головок бровей. То есть брови стали более мужественными. Они были в виде синдрома Пьеро, то есть когда они грустные, а сейчас они более мужские», — объяснил Константинов.

Также он отметил изменения формы носа, скул и подбородка.

«Есть фотографии, где кончик носа расширен, опущена спинка носа, он имеет высокую проекцию, то есть сильно выступает вперед. Последние фотографии явно с другим носом, на мой взгляд именно пластика с шансом 90% была выполнена. Скулы были плоские, лицо было не ярким, а сейчас это наполненные скулы, наполненная средняя часть лица, такая мужественная нижняя треть лица. Раньше подбородок был не выражен, немного даже скошенным на некоторых фотографиях, а сейчас это мужской сильный подбородок», — отметил хирург.

Он не оставил без внимания и углы челюсти Кадони, которая, возможно, тоже подверглась коррекции.

«Вмешательство было и на бровях, и на скулах, возможно, имплантаты. На носу ринопластика, на подбородке, возможно, имплантаты, и на углах челюсти тоже имплантанты», — резюмировал эксперт.

Влад Кадони тогда и сейчас. Фото: Шеметов Максим / ИТАР-ТАСС / ТАСС; Instagram* / domkadoni

С операцией на спине это никак не связано, отметил Константинов. Если после наркоза прошло три-четыре месяца, то хирургические вмешательства можно повторять.

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Кадони рассказал о реабилитации после операции на спине.

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