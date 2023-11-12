Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16 0

Культовому режиссеру вызвали скорую второй раз за день.

Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Режиссер Александр Митта был срочно госпитализирован в Боткинскую больницу из-за плохого самочувствия. По информации 5-tv.ru, скорую вызвал сын легенды советского кино из-за того, что Митта начал задыхаться. Точный диагноз неизвестен.

Сын Александра Митты от комментариев прессе отказался.

Днем 12 ноября скорая уже приезжала в квартиру к режиссеру. Народный артист России Александр Митта почувствовал себя нехорошо. Точную причину вызова врачей помощник деятеля культуры Геннадий Иванов не озвучил.

Александр Митта уже попадал в больницу. В начале июля он оказался в реанимации — у режиссера выявили микроинсульт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын ответил на слухи о страшных заболеваниях Александра Митты.

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