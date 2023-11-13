Меню с «Титаника» продали на аукционе в Великобритании за 84 тысячи фунтов

Лот представлял собой три листа бумаги со списком блюд для пассажиров из первого класса. Лайнер потерпел крушение через три дня после этого ужина.

Экземпляр меню для пассажиров первого класса печально известного лайнера «Титаник» продан на аукционе в городе Дивайзиз, Великобритания, за 84 тысячи фунтов стерлингов (Более 9,5 миллиона рублей по текущему курсу. — Прим. ред.). Об этом сообщает телеканал Sky News, фото самого лота — три страницы с напечатанным на них списком блюд — можно увидеть на сайте аукционного дома Henry Aldridge & Son.

В перечень, судя по снимкам, входили устрицы, консоме «Ренессанс», мясо молодого «весеннего» барашка с мятным соусом, крем-суп из спаржи, говяжья вырезка по-викториански, голуби «а-ля Годар», жареный цыпленок под соусом из хлеба, говяжье филе с хреном, зеленый горошек, лосось с голландским соусом, пюре из пастернака, гарниры из риса и картофеля, кряква с соусом из портвейна, салат, пудинг «Виктория», кофейный десерт, абрикосы «Бурдалу» и французское мороженое. Все эти яства подавались господам и дамам 11 апреля 1912 года в день отплытия из ирландского портового города Квинстаун, места последней остановкой перед предполагаемым пунктом назначения в Нью-Йорке.

Состояние лота далеко от изначального, на бумаге заметны следы от капель воды, стерта позолота с логотипа судоходной компании White Star Line, а также инициалов OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) рядом с надписью RMS Titanic. По данным представителей аукционного дома, экземпляр меню с борта знаменитого «Титаника» был обнаружен в фотоальбоме 1960-х годов после кончины историка Лена Стивенсона, а нашли его дочь ученого Мэри Анита и зять Аллен.

Лен Стивенсон родился 6 ноября 1921 года в Доминионе, самоуправляющейся британской колонии в Новой Шотландии. Многие годы он управлял местным школьным домом-музеем, собирал записи, связанные с наследием Доминиона и его жителей, сотрудничал с другими музеями, состоял как член правления в Кредитном союзе и Обществе помощи детям острова Кейп-Бретон. В 2006 году исследователь получил звание «Гражданин века», юбилейную медаль королевы и награду провинциального волонтера.

Британский пароход «Титаник» назывался самым большим пассажирским судном в мире, попасть на его рейс мечтали многие — от аристократов до простых работяг, мечтавших увидеть Америку. Через три дня после подачи блюд из упомянутого меню, 14 апреля 1912 года, лайнер, через 2 часа 40 минут ушел на океанское дно. Количество жертв крушения достигает 1,5 тысячи, более 700 пассажиров были эвакуированы. Трагедия произошла на пятый день плавания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему американская компания RMS Titanic, которая занимается поиском и спасением артефактов с «Титаника», отказалась от дальнейшей работы на месте крушения.