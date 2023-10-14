В США отказались поднимать артефакты с «Титаника»: есть веская причина
В США отказались поднимать артефакты с «Титаника» из-за погибших на батискафе
Фото: www.globallookpress.com /imago stock&people via www.imago
За предметами с затонувшего лайнера временно не будут спускаться. Когда экспедиции возвратятся вновь?
Американская компания RMS Titanic, которая занимается поиском и спасением артефактов с «Титаника» отказалась от дальнейшей деятельности на месте крушения корабля. Такое решение связано с со смертью людей на борту батискафа.
В большей степени компанию обеспокоила смерть французского аквалангиста Поля-Анри Наржоле. Ведь он руквоодил подводными экспедициями в RMS Titanic. Об этом сообщило издание The Guardian.
«Из уважения к Полю-Анри Наржоле и его семье, а также к другим четырем погибшим и их семьям компания решила, что подъем, восстановление артефактов в настоящее время нецелесообразны», — сообщила компания RMS Titanic.
За свою жизнь Наржоле совершил 37 погружений. Также он руководил восстановлением приблизительно пяти тысяч артефактов с «Титаника».
В 2024 RMS Titanic планировали достать из лайнера передатчик Маркони, с короткорого посылались сигналы бедствия. Но компания заявила, что никаких экспедиций к затонувшему короблю не будет, пока не проведут тщательное расследования причин трагедии на батискафе «Титан».
Ранее 5-tv.ru сообщал, могли ли на «Титане» обнаружить новых жертв.
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