В США отказались поднимать артефакты с «Титаника»: есть веская причина

За предметами с затонувшего лайнера временно не будут спускаться. Когда экспедиции возвратятся вновь?

Американская компания RMS Titanic, которая занимается поиском и спасением артефактов с «Титаника» отказалась от дальнейшей деятельности на месте крушения корабля. Такое решение связано с со смертью людей на борту батискафа.

В большей степени компанию обеспокоила смерть французского аквалангиста Поля-Анри Наржоле. Ведь он руквоодил подводными экспедициями в RMS Titanic. Об этом сообщило издание The Guardian.

«Из уважения к Полю-Анри Наржоле и его семье, а также к другим четырем погибшим и их семьям компания решила, что подъем, восстановление артефактов в настоящее время нецелесообразны», — сообщила компания RMS Titanic.

За свою жизнь Наржоле совершил 37 погружений. Также он руководил восстановлением приблизительно пяти тысяч артефактов с «Титаника».

В 2024 RMS Titanic планировали достать из лайнера передатчик Маркони, с короткорого посылались сигналы бедствия. Но компания заявила, что никаких экспедиций к затонувшему короблю не будет, пока не проведут тщательное расследования причин трагедии на батискафе «Титан».

Ранее 5-tv.ru сообщал, могли ли на «Титане» обнаружить новых жертв.