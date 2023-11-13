Наследие в 900 ролей: не стало звезды индийского кино Чандры Мохана

Артист наиболее известен своими работами в картинах на языке телугу.

В возрасте 78 лет скончался знаменитый индийский актер Чандра Мохан, преимущественно снимавшийся в фильмах на языке телугу (Третий по численности народ Индии, на языке телугу, южно-центральный дравидийский язык, в основном говорят в штатах Андхра-Прадеш и Телангана. — Прим. ред.). Об этом сообщает издание Vcinema. Ветеран индустрии, снявшийся более чем в 175 полнометражных фильмах и в общей сложности в 932 кинопроектах, за свою карьеру выиграл, в том числе, почетную премию Filmfare Award South, дважды получил награду Nandi Awards.

Мохан появился на свет 23 марта 1945 года (По некоторым данным, 23 марта 1942-го. — Прим. ред.) в деревне Памидимуккала, его имя при рождении — Маллампалли Чандрасекхара Рао. После учебы в средней школе окончил сельскохозяйственный колледж. Артист был двоюродным братом знаменитого телугского кинорежиссера Касинадхуни Вишванатха, широко известного как Калатапасви (в 2017-м ему была вручена премия имени Дадасахеба Фальке — высшая награда в индийском кинематографе). Родственник и коллега Мохана умер в феврале этого года, не дожил считанные дни до 93-летия.

Чандра Мохан страдал от проблем с сердцем. В 2006 году, после завершения съемок фильма «Ракхи», он перенес операцию — коронарное шунтирование. Незадолго до смерти артист был госпитализирован в частную больницу в Хайдарабаде на юге Индии. Его не стало около 09:45 утра по местному времени 11 ноября. По данным индийской прессы, актер планировал завершить карьеру в связи с болезнью, но так и не бросил съемки. К выходу готовится последняя лента с его участием под названием «Кислород».

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