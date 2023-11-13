Джей Ло ждала своего кавалера 20 лет, и если кто-то и умеет защищать сове счастье, так это она.

Певица и актриса Дженнифер Лопес поставила на место поклонницу ее мужа Бена Аффлека и буквально отогнала девушку от него. Это случилось после вечеринки в Лос-Анджелесе. Пока Джей Ло устраивалась поудобнее в машине, ее избранника настигла влюбленная фанатка. Но не тут-то было, доступ к телу и даже беседе был пресечен за секунду. Бедняжка даже не успела подойти поближе, пишет автор материала Glamour.

На светском мероприятии Аффлек, как добропорядочный супруг, не отходил от своей звезды, а потом решил угостить кофе. Возле заведения актер проводил жену к авто, открыл ей дверь и усадил в салон как джентльмен. И начал обходить машину, чтобы занять свое место. Тем временем мимо проезжала молоденькая красотка в кабриолете. Заметив Бена, она притормозила, осмотрела кумира с ног до головы и давай признаваться в любви. Джен это не понравилось.

«А ну, назад, стерва!» — обрушилась Лопес на соперницу.

У артистки строгие правила относительно поведения возлюбленного. Как сообщали прессе инсайдеры, она была в ярости, увидев фото, на котором муж обнимается с экс-супругой Дженнифер Гарнер. У бывших трое общих детей, отношения между ними дружеские, очень близкие. Но в картине Лопес это не значит, что можно вот так запросто миловаться, когда поблизости дежурят папарацци. Снимки разошлись по сети, и, как говорят в окружении пары, Аффлек получил за них сполна.

Лопес (В замужестве Дженнифер Линн Аффлек. — Прим. ред.) и Аффлек познакомились в 2001 году на съемках картины «Джильи». Вскоре после этой встречи актриса развелась со вторым мужем Крисом Джаддом, а ее коллега разорвал отношения с Сандрой Буллок. Артисты были помолвлены, но в 2010-м расстались. От друга, певца Марка Энтони, Лопес родила двойняшек. После очередного развода у нее были романы с рэпером Дрейком и бейсболистом Алексом Родригесом. В 2021-м прогремело воссоединения Джей Ло и Бена, летом прошлого года они поженились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек взяли ипотеку на 30 лет ради нового дома.