Дженнифер Лопес и Бен Аффлек взяли ипотеку на 30 лет ради нового дома

Семейное гнездышко знаменитостей стоит почти 61 миллион долларов, две трети от цены пара заплатила наличными.

Певица Дженнифер Лопес и ее муж-актер Бен Аффлек приобрели свой великолепный особняк в Беверли-Хиллз с 12 спальнями и 24 ванными комнатами на кредитные деньги! Знаменитости влезли в ипотеку на 30 лет не потому что не могли позволить себе новый дом. Почти 61 миллион долларов за семейное гнездышко они могли отдать и наличными, но решили провернуть сделку с умом. Как рассказывается в материале Daily Mail, для голливудских звезд, утопающих в своих миллионах, ипотека — обычная практика.

Оказывается, даже если у тебя есть эта пугающе огромная сумма в сейфе, выгоднее взять кредит. Бен и Дженнифер отдали две трети в качестве первоначального взноса, а треть получилась кредитной. И все это ради налоговых льгот, которые получит пара, обремененная ипотечной кабалой (если в случае Аффлека и Лопес уместно такое сравнение). Состотельные люди потому и остаются таковыми — умеют считать.

«Они рассматривают весь свой портфель активов и начинают просчитывать лучший путь вперед для каждого конкретного шага, который может быть связан с ремонтом существующего дома, покупкой большего количества недвижимости или финансированием других проектов», — цитирует издание эксперта по недвижимости из Лос-Анджелеса Тони Мариотти.

Стоит отметить, вокруг знаменитых супругов то и дело жужжат слухи о скором разводе. История их любви воистину голливудская. Бен и Дженнифер расстались после помолвки 20 лет назад, после чего пережили множество романов и браков, стали родителями, а потом снова встретились и скорее побежали под венец. И вопреки сплетням связали себя не только законными узами брака, но и огромным кредитом. Светские хроникеры шутят — какой теперь развод, замучаются судиться! Лучше жить, как говорится, душа в душу, в болезни и в здравии, пока… Ипотеку не выплатят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бен Аффлек с бывшей женой (и матерью троих его детей) Дженнифер Гарнер привели Лопес в ярость. Актер, который слишком мил со своей экс, дорого заплатил за последнюю встречу.