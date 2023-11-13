Гольфстрим замедлился до минимума: чем это чревато для человечества

И что может произойти, если он совсем остановится?

Почему в Москве зимой не так холодно, как в Сибири? Почему в Норвегии растут не только сосны и ели, а еще можно выращивать яблоки и клубнику? Во многом это все благодаря Гольфстриму — мощному теплому течению, которое переносит тропические воды в северную часть Атлантического океана, «обогревает» воздух над собой и оказывает огромное влияние на климат.

Однако ученые сейчас со все большей тревогой наблюдают за замедлением Гольфстрима, которое может повлечь серьезные последствия для климата Земли. По данным ученых, скорость течения снизилась на 15% за последние 50 лет и достигла минимального значения за последние 1600 лет. Причина этого — глобальное потепление, которое вызывает таяние ледников и повышение уровня моря.

Как это связано? Дело в том, что Гольфстрим движется не только по горизонтали, но и по вертикали. Воды Гольфстрима, достигая высоких широт, охлаждаются и становятся более плотными и солеными. Они опускаются на глубину и «тянут» за собой течение. Но если в океан попадает большое количество пресной воды от тающих ледников, то плотность и соленость воды уменьшаются. В результате она не опускается и нарушается циркуляцию течения, так Гольфстрим замедляется и ослабевает.

Что же произойдет, если Гольфстрим остановится? Этого никто точно не знает, но есть несколько версий. Одна из них катастрофическая. Она предполагает, что без Гольфстрима Европа и Северная Америка окажутся под влиянием арктических масс воздуха и погрузятся в ледниковый период.

Температура в Европе упадет на 10-15 градусов, а снег и лед покроют большую часть континентов. Это приведет к гибели растений и животных, а также к массовым миграциям и конфликтам людей за ресурсы и территории. Похожий сценарий был показан в фильме «Послезавтра», который вышел в 2004 году.

Другая версия менее ужасная. Она говорит, что остановка Гольфстрима не приведет к ледниковому периоду, а только к небольшому похолоданию на 1-2 градуса. Это связано с тем, что глобальное потепление компенсирует эффект от ослабления течения. Кроме того, Гольфстрим — не единственное, что влияет на климат. Есть и другие течения, ветры и атмосферные явления, которые могут сгладить или усилить происходящие изменения.

Какая из этих версий более правдоподобна? Сложно сказать. Ученые признают, что у них недостаточно данных и знаний для точного прогноза. Они также не знают, когда именно Гольфстрим может остановиться. Некоторые ученые говорят, что это произойдет к 2100 году, другие — к 2300 году, третьи вообще считают, что это маловероятно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ученые пытаются найти «зал знаний» в Египте.