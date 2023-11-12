Загадка Сфинкса: ученые пытаются найти «зал знаний» в Египте

На сегодняшний день известно, что под статуей найдены пустующие камеры.

Египетский Сфинкс, как и в легенде, вероятно, хранит некоторые секреты. Ученые пытаются отыскать тайный «зал знаний», спрятанный под лапами Большого Сфинкса в Египте. Об этом передает РИА Новости.

В материале говорится, что по предположениям представителей науки, под Сфинксом могут находиться не только тайные помещения, но и настоящие сокровища. Тайные кабинеты могут прятать величайшее достижение культуры арабской страны— так называемый «зал знаний».

Итоги раскопок

С развитием интернета в сети распространились кадры, снятые с воздуха. На них хорошо запечатлено то, что на голове и спине Сфинкса имеются отверстия с дверцами небольших размеров.

Однако о люках в «теле» человека-льва было известно задолго до появления эксклюзивных видеокадров. В 1925–1936 годах археолог Эмиль Барайз провел в зоне памятника масштабные раскопки и реставрацию. Именно он и нашел отверстия. Выяснилось, что дыра в макушке служила для крепления короны. Эта выемка заканчивалась тупиком. А люк в спине вел в небольшую камеру, в которой тоже ничего не оказалось.

Итоги своего исследования археолог не собрал в виде отчета о проделанной работе. Это и стало поводом для продолжения раскопок.

В 1989-м японские ученые под левой лапой Сфинкса нашли небольшой тоннель глубиной порядка три-четыре метра. Затем американский ученый Томас Добецки в результате сейсмологического сканирования установил, что коридор ведет к запечатанным камерам.

Позже египетское правительство установило запрет на проведение раскопок в этом месте.

Спустя годы за дело принялся легенда египетской археологии Захи Хавасс. Он просветил прилегающую к памятнику территорию геодезическими радарами. Под землей обнаружилась ряд галерей и камер. Но все они оказались - судя по данным приборов - пустыми. Впрочем, не исключено, что разгадка тайны Сфинкса еще ждет своего часа.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в моменты смертельной опасности время замедляется.