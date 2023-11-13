Прайс-лист знаменитостей: сколько стоят популярные артисты на Новый год

Какие исполнители наиболее желанны в 2023-м и в какую сумму обойдутся их выступления?

На Новый год можно найти настоящую звезду на елку — правда, за это нужно будет заплатить. О том, чей ценник за выступление на празднике самый высокий в этом году и кто пользуется особенным спросом, рассказывает издание NEWS.ru.

Так, музыкальный критик Павел Рудченко объяснил, что артист устанавливает ценник в зависимости от своей популярности. Кому-то на Новый год приходится его снижать, а другим, наоборот, значительно увеличивать.

«На повышение гонорара, помимо популярности артиста, влияют и различные праздники, включая Новый год. Бронь за выступления в это „сладкое время“ идет еще с лета. В этот период звезды больше рассчитывают не на кассовые концерты, а на частные корпоративы», — говорит эксперт.

Если звезда «гаснет» на долгое время — не выпускает новых песен, не появляется в инфополе — ее рейтинг падает. Поэтому и платить за такую знаменитость большие деньги будет мало желающих.

Кроме того, на ценник новогоднего выступления влияет место проведения праздника. Большинство топовых знаменитостей живет в Москве, поэтому за мероприятия в столице платить нужно будет меньше, чем за концерты на выезде.

В этот Новый год самыми востребованными артистами стали Анна Asti и Владимир Пресняков. Билеты на их концерты в новогоднюю ночь обойдутся в 50-200 тысяч рублей.

Также за 130-150 тысяч рублей 31 декабря можно будет увидеть выступление Лолиты Милявской. Полина Гагарина, Татьяна Буланова и Сосо Павлиашвили также планируют работать в новогоднюю ночь — их выступления обойдутся организаторам в четыре-пять миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стоимость концертов оставшихся в России артистов выросла.