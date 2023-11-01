Гонорары бьют рекорды: не сбежавшие из России артисты оказались в плюсе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Продюсер Шахиди: стоимость концертов оставшихся в России артистов выросла

Гонорары бьют рекорды: не сбежавшие из России артисты оказались в плюсе

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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Бюджеты, выделяемые на певцов, ведущих и звездных гостей в 2023 году значительно выросли.

Проведение мероприятий в России подорожало из-за подскочивших гонораров артистов. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил продюсер Табриз Шахиди.

По его словам, уже в 2022 году новогодних корпоративов стало больше, чем в два предыдущих ковидных, а нынешний год и вовсе с самого начала бьет рекорды по размеру бюджетов, выделяемых на артистов, ведущих и звездных гостей.

«Рост стоимости событий связан исключительно с ростом гонораров артистов из-за волатильности валют и исчезновения ряда топовых украинских артистов и артистов, не поддержавших свою Родину», — подчеркнул Шахиди.

Самыми «продаваемыми» артистами в декабре 2023 года он назвал SHAMAN, Анну Асти, «Руки вверх», Басту, Полину Гагарину, «Иванушки int.», Владимира Преснякова, «Зверей», JONY, HammAli& Navai, «Моральный Кодекс», Сосо Павлиашвили, Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Диму Билана, A’STUDIO, Алексея Чумакова, MACAN, UMA2RMAN и Ани Лорак.

В свою очередь представитель агентства Avantage Event Project Лилия Федорова указала в числе четырех наиболее востребованных на новогодние корпоративы артистов Полину Гагарину, певицу Елку, Тимати и SHAMAN.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого из звезд продюсер Илья Саглиани назвал самыми востребованными на новогодние корпоративы в России.

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Гонорары бьют рекорды: не сбежавшие из России артисты оказались в плюсе

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