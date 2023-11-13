«Судьи не могли поверить»: виновата ли Тутберидзе в фиаско Валиевой в Казани

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Рита Миронова
Рита Миронова 67 0

Валиева не попала в тройку призеров на Гран-при в Казани

«Судьи не могли поверить»: виновата ли Тутберидзе в фиаско Валиевой в Казани

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Компьютер не засчитал прыжки фигуристки из-за допущенной ошибки — почему тренер не могла заметить ее раньше?

Олимпийская чемпионка Камила Валиева не смогла завоевать медаль этапа Гран-при России в Казани, потому что получила низкую оценку из-за удаленных компьютером прыжков. В деталях ситуации разобралось издание «БИЗНЕС Online».

Выяснилось, что причина лежит на поверхности: Валиева исполнила две секвенции при разрешенной одной. Секвенция — это комбинация прыжков, где вторым или третьим заявлен любой аксель.

Фигуристка могла получить 13,4 балла, однако последние прыжки не были зачтены, поэтому оценка составила лишь 6,19 балла. Судья соревнований и член исполкома федерации фигурного катания России Юлия Андреева подтвердила, что в произвольной программе может быть только одна комбинация прыжков.

К разбирательствам подключилась и тренер Этери Тутберидзе. Она была очень удивлена и возмущена такой оценкой, поэтому лично спросила у судей, почему они не попросили исправить ошибку, когда увидели ее.

«Во-первых, судьи могли не поверить, что Тутберидзе с ее опытом могла просто не знать о таком моменте. Во-вторых, могли подумать, что на самом деле Камила не сделает две секвенции, ведь для фигуристов обычное дело — переиначивать на льду контент, который они заявили до этого. Так или иначе, на ошибку Тутберидзе никто не указал, что, впрочем, не снимает с нее ответственности», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вердикт по делу Валиевой вынесут в следующем году.

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