Сесть, суд ушел: вердикт по делу Валиевой вынесут в следующем году

Арбитры CAS в январе примут решение по делу Валиевой
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
Допинг-скандал с участием российской фигуристки прогремел в 2022 году во время Олимпийских игр в Пекине.
В спортивном арбитражном суде (CAS) назвали дату оглашения решения по допинговому делу в отношении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой. Соответствующая новость появилась на сайте суда.
Решение будет озвучено в январе 2024 года. Первые слушания по делу проходили в Лозанне 26–28 сентября. В рамках заседания комиссия выслушала показания свидетелей. Однако этого оказалось недостаточно, и арбитры постановили подготовить дополнительную документацию. Из-за этого слушания пришлось перенести на 9–10 ноября. Дело ведут три арбитра: американец Джеффри Мишкин, британец Джеймс Дрейк, а также француз Матье Мезоннев.
Ведущий спортивный юрист России Анна Анцелиович в эксклюзивной беседе с KP.RU объяснила, почему оглашение вердикта займет так много времени. По словам специалиста, несколько месяцев — совсем небольшой срок. В ее карьере были случаи, когда решения комиссии ждали около года. Все дело в том, что каждый арбитр должен ознакомиться с материалами, все прочитать, проверить.
«При загруженности CAS это занимает огромное количество времени. Поэтому вынесение решения за два месяца — короткий срок», — отметила Анцелиович.
При этом срок оглашения результатов никак не говорит о его качестве. Бывают случаи, когда один арбитр может оформить «особое мнение».
Допинг-скандал с участием российской фигуристки прогремел в 2022 году во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у Валиевой триметазидин. В CAS допускают, что вещество попало в ее организм случайно — установлено, что дедушка Валиевой принимает препарат с данным веществом в составе. Триметазидин мог попасть к ней во время еды, через общую посуду.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Валиеву. По ее мнению, девушке намеренно портят жизнь.
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