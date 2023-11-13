«Я теперь инвалид»: первое эксклюзивное интервью Алены Андерс после страшного избиения

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 74 0

После избиения женихом звезда 90-х Андерс стала инвалидом

Фото, видео: Instagram* / alena_anders_official; 5-tv.ru

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7 ноября в Москве начался суд над Зелимханом Хазбулатовым за жестокие побои звезды шансона 90-х.

Спустя девять месяцев после жестокого избиения звезда шансона 1990-х Алена Андерс смогла дать первое эксклюзивное интервью ИА Регнум. Неделю назад в Москве начался суд над Зелимханом Хазбулатовым за жестокие побои певицы. Андерс пролежала в коме полтора месяца. Теперь она инвалид второй группы, ее ожидает очень непростая и долгая реабилитация.

«Я прошла через настоящий ад», —поделилась плачущая девушка.

И рассказала леденящую душу историю. По словам знаменитости, она несколько раз пыталась убежать от своего «любимого» мужчины и обратиться в полицию, но он ловил ее за руки и притаскивал домой. Из-за этого ее левое плечо до сих пор выше правого.

Однажды, правда, Андерс удалось нажать на тревожную кнопку сигнальной охраны.

«Он догадался, что у меня в кармане эта кнопка и я вызвала (полицию). Начал меня всю обыскивать. Я вообще просто в шоке от этого. Приехала Росгвардия, я еле открыла двери — из-за того, что он мне выламывал руки», — рассказала звезда.

Его забрали правоохранители и доставили в отделение. После пошли угрозы, а затем слезы и в семье вновь наступал мир. Почему? Потому что дебошир угрожал свести счеты с жизнью.

«Я реально верила в это, а он мной просто манипулировал. Я любила его. Хотела семью создать. Я заботилась о нем. Переживала за него, помогала его семье», — плачет девушка.

Теперь она — инвалид второй группы. Часть черепа отсутствует, вскоре предстоит восьмая операция. Андерс надеется только на одно — на строгое наказание для своего бывшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал о чудовищном избении певицы. Известно, что ее избил возлюбленный Зелимхан Хасбулатов 14 февраля. Предварительно, он нанес девушке 16 ударов по голове и телу. Причиной агрессии стала ревность. Певица не получала медпомощь четыре дня.

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