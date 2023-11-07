Полтора месяца в коме: появились первые фото певицы Алены Андерс после жестокого избиения

Звезда шансона неоднократно попадала в больницу с побоями разной степени тяжести. На этот раз она пострадала от рук любимого.

Почти полтора месяца 29-летняя певица, известная в мире шансона, Алена Андерс, провела в коме после жестокого избиения возлюбленным. В распоряжении 5-tv.ru появились первые фото потерпевшей. На полученных снимках видно, что девушка получила тяжелую травму головы. Сейчас она проходит реабилитацию после трепанации черепа.

Известно, что ее избил возлюбленный Зелимхан Хасбулатов 14 февраля. Предварительно, он нанес девушке 16 ударов по голове и телу. Причиной агрессии стала ревность. Певица не получала медпомощь четыре дня. Можно сказать, что спасла ее мама. Женщина начала волноваться, что дочь не выходила на связь несколько дней. Приехав к ней домой, она увидела страшную картину — та находилась в полубессознательном состоянии. Сам Зелимхан выдвинул иную версию — якобы на нее упало домашнее зеркало.

Мать настояла, чтобы ее отвезли в больницу. У девушки диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острую субдуральную гематому правой лобно-теменно-височной области. Ей провели срочную трепанацию черепа, после которой она впала в кому на полтора месяца. Очнулась только 28 марта и рассказала всю правду.

7 ноября в Пресненском районном суде состоялось первое заседание по громкому делу. Хасбулатову вменяют ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Свою вину он отрицал. Примечательно, что пока сторона обвинения зачитывала материалы дела — он улыбался.

Певица попадает в больницу с побоями не первый раз. В июне 2017 Андерс обратилась в одну из московских больниц со сломанным носом. Оказалось, что ее побил молодой человек. Сначала она хотела пойти в полицию, чтоб тот ответил за свой поступок, однако потом передумала писать заявление.

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