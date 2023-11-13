Не в деньгах счастье: мужчина потерял миллион рублей в банкомате Москвы

Машина не приняла деньги москвича. Но поскольку владелец средств не смог их забрать, это сделал другой человек.

В Москве произошла удивительная история, о которой стало известно сайту 5-tv.ru. Мужчина решил погасить ипотеку через банкомат, но все закончилось воровством.

Москвич взял с собой два миллиона рублей. Он стал вносить их в банкомат. Но машина приняла только часть, а 995 тысяч оставила. Мужчина решил не дожидаться подтверждения операции и ушел. А банкомат тем временем вернул деньги. Но поскольку владелец средств не смог их забрать, это сделал другой человек.

Правонарушитель увидел манящие купюры и решил присвоить их себе. А через пять-десять минут потерпевший увидел, что далеко не все деньги зачислены на счет.

Он в ужасе побежал к банкомату, но денег уже там не было. Москвич обратился в полицию и теперь правоохранители ищут резко разбогатевшего нарушителя.

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