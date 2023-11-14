Ничего святого: наставники НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине

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Алина Крылова
Алина Крылова 18 0

В ЛНР рассказали о подготовке НАТО и ФБР собак-подрывников для ВСУ

Ничего святого: наставники НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Anton Luhr

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Тема:
Спецоперация

Подчиненные Зеленского готовы были согласиться на любые ухищрения, чтобы оказаться в более выгодной позиции. Для этого на Украине собирались дрессировать собак для минирования.

Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для выполнения боевых задач на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудницу спецслужб Луганской Народной Республики.

На фоне сообщений о серьезных проблемах Украины на передовой, в Вашингтоне отдали распоряжение помочь Киеву всеми доступными способами. Одним из вариантов стало обучение собак — планировалось, что натренированные на минирование хвостатые будут выполнять «шпионские» функции, подрывая российские танки. Подразумевалось, что к дворнягам будут прикреплять взрывчатку, а уже потом животные будут взрываться на конкретном, заранее определенном командованием месте.

«Украинские саперы плотно работали с собаками, их обучали саперному делу, минированию, разминированию. Последняя технология, которую использовали военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО, — это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников», — рассказала собеседник агентства РИА Новости.

Согласно найденным в бывшем саперном и кинологическом центре Северодонецка документам, иностранные специалисты работали как с породистыми собаками, так и с беспородными животными, обучая их в том числе подрывной деятельности. По соображениям американских экспертов, собаки должны были вызывать у российских солдат доверие.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли почти 200 боевиков при попытке наступления под Донецком.

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