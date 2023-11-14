Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 161 0

Какие конкретно изменения будут внесены в законодательство?

Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

Фото: © РИА Новости / Виктор Сатановский

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Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В частности, изменения затронут работу СМИ, фото- и видеосъемку, а также голосование в субъектах России, где введено военное положение, и за рубежом.

Какие изменения вносятся в закон о выборах президента в России:

  • запрет агитации на заблокированных ресурсах;
  • допуск на заседания избиркомов только СМИ, работающих по трудовому договору;
  • ограничение на фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях;
  • возможность голосования в регионах, где введено военное положение, только по итогам консультаций с ЦИК, Минобороны, ФСБ и главой субъекта;
  • ограничения по голосованию за рубежом, если есть угроза жизни и здоровью россиян;
  • обязанность кандидата уведомлять о судимости;
  • предельная стоимость изготовления агитационных материалов — 2% от прожиточного минимума на душу населения России, для действующей редакции — 100 рублей.

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Когда состоятся выборы президента в России?

Напомним, выборы президента России, согласно действующему законодательству, должны состояться в марте 2024 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что, несмотря на это, пока не было даже официальных заявлений о начале предвыборной кампании.

Сам Владимир Путин во время участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отвечая на соответствующий вопрос, призвал дождаться решения парламента о назначении выборов. В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина состоятся до конца года и пройдут в совмещенном формате.

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