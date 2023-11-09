В Кремле раскрыли детали прямой линии и пресс-конференции Путина

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 84 0

Песков: прямая линия и пресс-конференция Путина будут совмещены в 2023 году

В Кремле раскрыли детали прямой линии и пресс-конференции Путина

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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В этом году два события будут объединены в одно.

Прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоятся до конца года и пройдут в совмещенном формате. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время визита в Астану.

Официальный представитель Кремля отметил, что с датой события уже определились, однако общественности она будет озвучена позже.

«Определились. Своевременно сообщим», — поделился он.

Песков отметил, что прямая линия с президентом в 2023 году будет объединена с большой пресс-конференцией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков рассказал о мыслях Путина по участию в выборах президента в 2024 году. По его словам, глава государства пока не делал никаких заявлений о выдвижении своей кандидатуры, а также не было официальных заявлений о начале предвыборной кампании.

В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.

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В Кремле раскрыли детали прямой линии и пресс-конференции Путина

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