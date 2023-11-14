Стареть красиво: кто из знаменитостей принципиально не делает пластику

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Джулия Робертс и Кейт Бланшетт никогда не делали пластические операции

Стареть красиво: кто из знаменитостей принципиально не делает пластику

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Sebastian Gabsch

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Оставаться естественным в мире искусственных лиц и тел порой очень сложно — кто из звезд не пользовался услугами пластического хирурга?

В мире шоу-бизнеса давление из-за внешности бывает слишком высоким. На фоне общепринятых идеалов красоты многие звезды не могут принять собственное обличье и видят в себе изъяны, которые необходимо срочно убирать.

Как пишет издание dni.ru, среди мировых знаменитостей все же остались те, кто не делает пластические операции из принципа, доказывая всем, что натуральность и естественность — это красиво. Одной из таких звезд является актриса Кейт Бланшетт.

О своей позиции по поводу операций 54-летняя знаменитость говорит открыто, а также всегда подчеркивает свой безупречный внешний вид. Эмма Томпсон тоже относится к той малой категории звезд, которые не пользуются услугами пластического хирурга.

Актриса не хочет менять свое лицо или тело ради стандартов красоты. Такого же мнения придерживается и Джулия Робертс, которая предпочла естественный процесс старения.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 самых популярных пластических операций среди девушек.

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