В погоне за красотой: ТОП-3 самых популярных пластических операций среди девушек

С какими запросами чаще всего обращаются к хирургам?

Стандарты красоты меняются достаточно быстро. Помочь угнаться за мнимым идеалом в наше время стали помогать пластические операции, пользующиеся в наши дни особой популярностью. О самых известных процедурах в бьюти-сфере рассказал изданию dni.ru пластический хирург Тигран Алексанян.

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Конечно, одна из самых популярных операций — увеличение груди. Грудь — одна из самых привлекательных частей женского тела. Но если одни мечтает сделать бюст больше, то другие же наоборот. Именно поэтому также популярна процедура редукционной маммопластики — уменьшение груди.

Пластическая хирургия в наше время может многое и включает в себя самые различные услуги. Помимо маммопластики девушки удаляют комки Биша, создают кошачий прищур и «лисий» разрез глаз. Еще одна известная процедура — липофилинг. Суть операции заключается в пересадке жировых клеток из области избытка в область, в которой наоборот не хватает объема. Таким образом девушка может создать идеальную для себя фигуру.

Булхорн — тоже популярная процедура, при которой создается эффект «кукольных губ». Эта услуга позволяет навсегда забыть о беспрерывных инъекциях гиалоурановой кислоты, которые должны повторяться с определенной частотой для поддержания эффекта.

Но следует помнить и то, что в погоне за красотой нельзя забывать о здоровье, нужно обращаться только к грамотным специалистам, которые не перекроят вас с головы до ног, а лишь украсят и помогут чувствовать себя комфортнее.

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