В Минфине предупредили о рисках для рынка камней из-за санкций против алмазов РФ

Антироссийские ограничения поставят в уязвимое положение участников отрасли — от добычи до огранки и производства ювелирных украшений.

Введение санкций против России, которые затронут экспорт алмазов, может привести к замене природных камней на рынке синтетикой. Компенсировать отсутствие российских предложений будет невозможно. Об этом предупредил недружественные страны замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«В результате возможный краткосрочный ажиотажный спрос на алмазы оставшихся производителей сменится резким снижением предложения и обвалом стоимости алмазов», — прокомментировал он.

Замглавы Минфина добавил, что на фоне такой ситуации природные камни начнут заменяться более дешевой синтетикой, которую можно производить в неограниченных количествах. Как следствие, это отразится на всех участниках цепи в отрасли — от добычи до огранки и производства ювелирных украшений. Над ними нависнет реальная угроза очень скорой потери бизнеса.

РФ, как ведущая алмазодобывающая страна, обязуется сделать все возможное для смягчения возможных негативных последствий, которые будут спровоцированы решением Запада. Моисеев обратил внимание на попытки стран ЕС уничтожить Кимберлийский процесс, а это чревато утратой алмазным сообществом уже устоявшегося механизма регулирования в данной сфере.

Кимберлийский процесс был создан в 2000-м году с целью предотвращения потока на рынок «конфликтных» алмазов, которые добываются нелегально, а деньги с их продажи могут использоваться для финансирования конфликтов. Радикальным движениям это может помочь в свержении законных правительств.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее сообщил о завершении подготовки нового 12-го пакета антироссийских санкций. Он отметил, что ограничения будут наложены на физических и юридических лиц, в частности они повлияют на экспорт российских алмазов и укрепят потолок цен на нефть.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Канада ввела санкции против «Известий» и РЕН ТВ.