В Минфине предупредили о рисках для рынка камней из-за санкций против алмазов РФ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Минфин: санкции против алмазов РФ могут привести к замене их на синтетику

В Минфине предупредили о рисках для рынка камней из-за санкций против алмазов РФ

Фото: www.globallookpress.com / Reinhard Rohner

Читайте нас в: Дзен Новости

Антироссийские ограничения поставят в уязвимое положение участников отрасли — от добычи до огранки и производства ювелирных украшений.

Введение санкций против России, которые затронут экспорт алмазов, может привести к замене природных камней на рынке синтетикой. Компенсировать отсутствие российских предложений будет невозможно. Об этом предупредил недружественные страны замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«В результате возможный краткосрочный ажиотажный спрос на алмазы оставшихся производителей сменится резким снижением предложения и обвалом стоимости алмазов», — прокомментировал он.

Замглавы Минфина добавил, что на фоне такой ситуации природные камни начнут заменяться более дешевой синтетикой, которую можно производить в неограниченных количествах. Как следствие, это отразится на всех участниках цепи в отрасли — от добычи до огранки и производства ювелирных украшений. Над ними нависнет реальная угроза очень скорой потери бизнеса.

РФ, как ведущая алмазодобывающая страна, обязуется сделать все возможное для смягчения возможных негативных последствий, которые будут спровоцированы решением Запада. Моисеев обратил внимание на попытки стран ЕС уничтожить Кимберлийский процесс, а это чревато утратой алмазным сообществом уже устоявшегося механизма регулирования в данной сфере.

Кимберлийский процесс был создан в 2000-м году с целью предотвращения потока на рынок «конфликтных» алмазов, которые добываются нелегально, а деньги с их продажи могут использоваться для финансирования конфликтов. Радикальным движениям это может помочь в свержении законных правительств.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее сообщил о завершении подготовки нового 12-го пакета антироссийских санкций. Он отметил, что ограничения будут наложены на физических и юридических лиц, в частности они повлияют на экспорт российских алмазов и укрепят потолок цен на нефть.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Канада ввела санкции против «Известий» и РЕН ТВ.

+4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.26
-0.86 97.78
-0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:23
Мэтт Леблан прервал молчание после смерти Мэттью Перри
20:10
«Лечит козьими какашками»: Дану Борисову втянули в грандиозный скандал
19:54
«Он найдет способ»: поедут ли принц Гарри и Меган Маркл на день рождения Карла III
19:38
В Минфине предупредили о рисках для рынка камней из-за санкций против алмазов РФ
19:22
Раненных в Донецке журналистов «Известий» выписали из больницы
19:06
Берегите сыновей и дочерей: кто и как заманивает детей в сексуальное рабство

Сейчас читают

Кто из звезд шоу-бизнеса принципиально не делает пластические операции?
Психолог рассказал, как добрым людям не дать сесть себе на шею: выход только один
В Дагестане по поручению Путина создадут город-курорт
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд